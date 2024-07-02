Окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині

Росіяни від початку доби продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 93. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб надає інформацію станом на 16:00 2 липня.

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 93. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат

Повідомляється, що ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на Сіверському напрямку.

Поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Виїмки оборонцями української землі відбито три атаки противника. Ще два бойових зіткнення не завершилися. Ситуація контрольована

Також Генштаб повідомляє, що на Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій українського війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 17. Ворог, за підтримки авіації, концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Нью-Йорка та Торецька. Там зафіксовано понад половину від усіх атак на напрямку. Тривають бої. Окрім того, окупанти проводили безуспішні штурми біля Південного, Північного та Залізного