Окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині
Київ • УНН
Росіяни продовжують нарощувати наступальні дії в Донецькій області - 93 бойових зіткнення по всій лінії фронту, але українські захисники впевнено стримують російський натиск і завдають противнику значних втрат.
Росіяни від початку доби продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 93. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб надає інформацію станом на 16:00 2 липня.
Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 93. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат
Повідомляється, що ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на Сіверському напрямку.
Поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Виїмки оборонцями української землі відбито три атаки противника. Ще два бойових зіткнення не завершилися. Ситуація контрольована
Також Генштаб повідомляє, що на Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій українського війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 17. Ворог, за підтримки авіації, концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Нью-Йорка та Торецька. Там зафіксовано понад половину від усіх атак на напрямку. Тривають бої. Окрім того, окупанти проводили безуспішні штурми біля Південного, Північного та Залізного
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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямах:
- На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Лозуватського, Чистобродівки та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, 14 боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.
- Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили три атаки окупаційної армії, ще дві - тривають. Ще три штурми наші воїни зупинили у районах Парасковіївки та Георгіївки. Окупанти бомбардували Велику Новосілку та Катеринівку.
- На Времівському напрямку відбито ворожий штурм неподалік Костянтинівки.
- Така ж ситуація на Оріхівському напрямку - тут окупанти зазнали невдачі у районі Роботиного. Окрім того, випустили вісім некерованих авіаракет біля Марфополя.
- На Придніпровському напрямку ворог, теж безуспішно, двічі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Райони населених пунктів Інгулець та Токарівка зазнали удару шістьма КАБами.