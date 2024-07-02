Киев • УНН
Россияне продолжают наращивать наступательные действия в Донецкой области - 93 боевых столкновения по всей линии фронта, но украинские защитники уверенно сдерживают российский натиск и наносят противнику значительные потери.
Россияне с начала суток продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 93. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 2 июля.
С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 93. Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери
Сообщается, что враг продолжает искать слабые места в украинской обороне на Северском направлении.
Вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Выемки защитниками украинской земли отбиты три атаки противника. Еще два боевых столкновения не завершились. Ситуация контролируется
Также Генштаб сообщает, что на Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций украинской армии вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 17. Враг, при поддержке авиации, концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Там зафиксировано более половины от всех атак на направлении. Продолжаются бои. Кроме того, оккупанты проводили безуспешные штурмы возле Южного, Северного и Железного
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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях: