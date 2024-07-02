Россияне с начала суток продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 93. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 2 июля.

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 93. Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери - говорится в сообщении.

Сообщается, что враг продолжает искать слабые места в украинской обороне на Северском направлении.

Вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки и Выемки защитниками украинской земли отбиты три атаки противника. Еще два боевых столкновения не завершились. Ситуация контролируется - отмечается в сообщении.

Также Генштаб сообщает, что на Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций украинской армии вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 17. Враг, при поддержке авиации, концентрирует свои усилия на попытках продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Там зафиксировано более половины от всех атак на направлении. Продолжаются бои. Кроме того, оккупанты проводили безуспешные штурмы возле Южного, Северного и Железного - говорится в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях: