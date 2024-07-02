Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State
Киев • УНН
По сообщениям, российские оккупанты продвинулись вперед вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области, в частности Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского.
Российские оккупанты продвинулись вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области. Об этом информирует аналитический канал Deep State, передает УНН.
Детали
Отмечается, что обновленная карта боевых действий обновлена.
"Враг продвинулся возле Стельмаховки, Макеевки, Евгеновки и Невельского", - говорится в сообщении.
Враг продвинулся во временном Яру-Deep State7 июня 2024, 23:41 • 34109 просмотров
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