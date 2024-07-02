Окупанти просунулися на Донеччині – Deep State
Київ • УНН
За повідомленнями, російські окупанти просунулися вперед поблизу кількох населених пунктів Донецької області, зокрема Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського.
Російські окупанти просунулися поблизу низки населених пунктів у Донецькій області. Про це інформує аналітичний канал Deep State, передає УНН.
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Зазначається, що оновлено мапу бойових дій оновлено.
"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні.
Ворог просунувся в Часовому Яру - Deep State08.06.24, 02:41 • 34393 перегляди