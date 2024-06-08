Ворог просунувся в Часовому Яру - Deep State
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями, в районі Часова Яру в Донецькій області тривають інтенсивні бої, оскільки противник намагається захопити місто за допомогою піхотних атак і артилерійських обстрілів.
Ворог рухається в Часовому Яру. Про це інформує аналітичний канал Deep State в Telegram у ніч проти 8 червня 2024 року, передає УНН.
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Раніше повідомлялося, що на підступах до Часового Яру Донецької області тривають інтенсивні бої. Про це заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
За його словами, окупанти не полишають спроб захопити місто та штурмують його.
"Ворог здійснює вогневий вплив із застосуванням мінометів й артилерійських обстрілів. Для проведення штурмових дій у більшості використовує групи піхоти", - зазначив він.
Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового - Deep State28.05.24, 04:35 • 117200 переглядiв