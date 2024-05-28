Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового - Deep State
Київ • УНН
Російські війська просунулися в районі сіл Вільшани, Уманське та Нетайлове, повідомляє аналітичний канал Deep State.
Ворог рухається вперед біля Вільшани, Уманського та Нетайлового. Про це інформує аналітичний канал Deep State, передає УНН.
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"Мапа оновлена. Ворог просунувся біля Вільшани, Уманського та Нетайлового", — зауважили аналітики.
Переглянути мапу війни в Україні DeepStateMAP можна за лінком.
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