Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

Враг движется вперед возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово. Об этом информирует аналитический канал Deep State, передает УНН.

Детали

«Карта обновлена. Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово", - отметили аналитики.

Посмотреть карту войны в Украине DeepStateMAP можно по ссылке.

Дополнение

Ранее в оперативном командовании «Юг» заявили, что россияне нанесли удар по Запорожскому аэропорту крылатой ракетой Х-59.

россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State