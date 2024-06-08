Враг продвинулся во временном Яру-Deep State

Враг движется во временном Яру. Об этом информирует аналитический канал Deep State в Telegram в ночь на 8 июня 2024 года, передает УНН.

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Ранее сообщалось, что на подступах к временному Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Об этом заявил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток захватить город и штурмуют его.

"Враг осуществляет огневое воздействие с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве использует группы пехоты", - отметил он.

Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State