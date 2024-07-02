Відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська – Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59376 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145124 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140861 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119024 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130738 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84154 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92477 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98523 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89573 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218961 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40534 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17917 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17555 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40628 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19063 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140856 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218958 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369423 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305043 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9566 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30096 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27076 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119022 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32251 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська – Генштаб

Київ • УНН

 • 20872 перегляди

На Харківському напрямку було відбито п'ять ворожих атак поблизу Глибокого та Вовчанська, без втрат позицій, в той час як на інших напрямках противник проводив невдалі атаки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська – Генштаб

На Харківському напрямку відбито п’ять ворожих  штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська. Без втрат позицій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб надає інформацію станом на 16:00 2 липня.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Рясне, Кіндратівка, Мхи, Миропілля, Баранівка, Дегтярне, Велика Писарівка та Розори. Також, окупанти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. 

Сьогодні, зі сторони Бєлгорода (рф) та Шебекіного (рф) терористи загалом завдали 12 ударів, зокрема, скинули 20 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривались неподалік Сотницького Козачка. Водночас відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Без втрат позицій

- інформує Генштаб.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі  Синьківки. "Задіював для підтримки штурмову авіацію - вдарив 14 НАРами. Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій продовжується поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку  за день загарбницька армія здійснила  12 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки та Тернів. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще чотири - тривають.

Доповнення

Росіяни від початку доби продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45