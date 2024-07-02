Відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська – Генштаб
Київ • УНН
На Харківському напрямку було відбито п'ять ворожих атак поблизу Глибокого та Вовчанська, без втрат позицій, в той час як на інших напрямках противник проводив невдалі атаки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
На Харківському напрямку відбито п’ять ворожих штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська. Без втрат позицій. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб надає інформацію станом на 16:00 2 липня.
Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Рясне, Кіндратівка, Мхи, Миропілля, Баранівка, Дегтярне, Велика Писарівка та Розори. Також, окупанти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність
Зазначається, що разом з тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина.
Сьогодні, зі сторони Бєлгорода (рф) та Шебекіного (рф) терористи загалом завдали 12 ударів, зокрема, скинули 20 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривались неподалік Сотницького Козачка. Водночас відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Без втрат позицій
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Синьківки. "Задіював для підтримки штурмову авіацію - вдарив 14 НАРами. Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій продовжується поблизу Стельмахівки.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки та Тернів. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще чотири - тривають.
Доповнення
Росіяни від початку доби продовжують нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині.