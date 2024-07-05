В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

Приобретение недвижимости за границей пользуется среди украинцев все большим спросом. Те, у кого остались значительные сбережения пытаются их инвестировать в жилье за рубежом в надежде получить прибыль. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в эксклюзивном интервью УНН рассказала, на что следует обращать внимание при совершении такой покупки, какие страны лучше подходят для инвестирования и какие риски несет в себе такое вложение средств.

Детали

"Покупка недвижимости за границей действительно стала популярной среди людей, имеющих значительные сбережения, особенно в контексте нестабильной политической и экономической ситуации", - отметила Соседка.

По ее словам, есть несколько аспектов, которые следует учитывать при принятии решения об инвестировании в зарубежную недвижимость. В частности, среди преимуществ такого вложения сбережений диверсификация активов.

"Инвестиции в недвижимость за границей могут помочь диверсифицировать ваши активы, снижая риски, связанные с экономической нестабильностью в родной стране", - отметила Соседка.

По ее словам, многие страны предлагают более стабильные экономические и политические условия, что может обеспечить большую защиту вложений.

Еще одним бонусом покупки недвижимости за границей может стать возможность получения вида на жительство или гражданства. Ведь некоторые страны предлагают программы инвестиционного гражданства или вида на жительство в обмен на покупку недвижимости.

"На некоторых зарубежных рынках недвижимости наблюдается устойчивый рост цен, что может принести прибыль в долгосрочной перспективе", - добавила Соседка.

Какие страны больше подходят для инвестирования в недвижимость

Среди стран, подходящих для инвестиций в недвижимость, например, Испания и Португалия. "Эти страны популярны благодаря благоприятному климату, высокому качеству жизни и стабильному рынку недвижимости. В Португалии также существует программа "золотой визы", которая позволяет получить вид на жительство за инвестиции в недвижимость", - рассказала Соседка.

Греция - еще одна страна с привлекательными условиями для инвесторов. Здесь также действует программа "золотой визы".

Также часто инвестируют в недвижимость Германии, ведь это, по словам Соседки, страна с устойчивой экономикой и стабильным рынком недвижимости, особенно в крупных городах, таких как Берлин и Мюнхен.

Канада, например, предлагает стабильный рынок недвижимости и высокое качество жизни, особенно в таких городах, как Торонто и Ванкувер.

ОАЭ, в частности Дубай и Абу-Даби, по словам Соседки, предлагают быстрорастущий рынок недвижимости, а также возможность получения вида на жительство.

Риски вложения средств в жилье за границей

Эксперт отметила, что есть также ряд рисков, связанных с инвестированием в зарубежную недвижимость. В частности, могут возникнуть юридические сложности.

"Законы о недвижимости и налогообложении могут существенно различаться в разных странах. Важно понимать и соблюдать местные законы", - отметила Соседка.

Она отметила, что изменения обменных курсов могут повлиять на стоимость вашей инвестиции.

Кроме того, следует помнить, что продажа недвижимости в другой стране может занять больше времени и оказаться сложнее, чем в Украине.

Также, по словам Соседки, могут возникнуть дополнительные расходы. Они могут включать налоги, страховку, обслуживание недвижимости и расходы на управление, если вы не проживаете в стране постоянно.

Эксперт добавила, что даже в стабильных на первый взгляд странах могут возникнуть политические или экономические проблемы, которые повлияют на рынок недвижимости.

Налоги на недвижимость за границей

По словам Соседки, во многих странах действует налог на покупку недвижимости, который может варьироваться в зависимости от стоимости объекта и региона. Например, в Испании он составляет около 10%, а в Португалии – 6-8%.

Кроме того, за рубежом есть ежегодные налоги на недвижимость, по этому владелец недвижимости обязан уплачивать ежегодные налоги на имущество. Их размер зависит от оценки стоимости недвижимости и ставок, установленных местными властями.

В некоторых странах также существует налог на прирост капитала. То есть при продаже недвижимости может взиматься этот налог, а его ставка и условия могут значительно отличаться в зависимости от страны.

Если вы сдаете свою недвижимость в аренду, доход от аренды будет облагаться налогом, напомнила Соседка. В некоторых странах также взимается налог на добавленную стоимость (НДС) на аренду коммерческой недвижимости.

Сдача недвижимости в аренду

Сдача недвижимости в аренду может стать источником дополнительного дохода, который может покрыть часть расходов на содержание имущества и налоги.

"Если вы не проживаете в стране постоянно, можно воспользоваться услугами управляющих компаний, которые возьмут на себя поиск арендаторов, сбор арендной платы и обслуживание недвижимости", - посоветовала Соседка.

В туристически привлекательных регионах, по словам Соседки, можно сдавать недвижимость посуточно или на короткий срок, что может быть более прибыльным, чем долгосрочная аренда.

Эксперт подчеркнула, что важно знать и соблюдать местные законы и правила, касающиеся аренды недвижимости. Это включает регистрацию договора аренды, налоговые обязательства и соблюдение прав арендаторов.

"Инвестиции в зарубежную недвижимость могут быть оправданным шагом для тех, кто ищет безопасные и стабильные варианты вложений, особенно в условиях нестабильной ситуации в Украине. Однако важно тщательно исследовать рынок, понимать юридические и финансовые аспекты, а также быть готовым к возможным рискам. Консультация с международными экспертами по недвижимости и финансовыми консультантами может помочь принять более взвешенное решение", - резюмировала Соседка.