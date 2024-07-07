Удар по российскому складу боеприпасов в воронежской области нанесли беспилотники СБУ - источники

Дроны СБУ поразили большой склад боеприпасов в воронежской области рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на источники.

Детали

По имеющейся информации, в ночь на 7 июля дроны СБУ поразили полевой склад боеприпасов возле н.п. сергеевка российской воронежской области.

На 9 тысячах квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия. Добавляется, что именно с этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине.

Местные ночью услышали взрыв, после которого началась мощная детонация. Столб дыма видно за десятки километров.

Согласно прогнозу, "хлопку" от СБУ, в ближайшее время удержится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, который работает на войну против Украины - сообщили источники.

Напомним

В подгоренском районе воронежской области пожар с детонацией на складе боеприпасов. Местные власти объявили об эвакуации жителей ближайших населенных пунктов.

Ранее в воронежской области ГУР уже поражал склад боеприпасов. По данным разведки, в ночь на 25 июня на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией.

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