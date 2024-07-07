Разведывательные подразделения ГУР МО на фронте уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "житель" и логистический центр оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки, пишет УНН.

6 июля 2024 года разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора россии на временно оккупированной территории Донецкой области - написали в ГУР.

В Дебальцево ударили по логистическому центру, где россияне хранили оборудование для танков и боеприпасы, а в Новолуганском сожгли дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "житель".

Напомним

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили две артиллерийские системы врага, зенитно-ракетный комплекс "Бук" российской армии, их пункт управления беспилотников и 22 района сосредоточения личного состава российской армии.

Еще плюс 1150 оккупантов и 16 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага