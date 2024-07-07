Киев • УНН
На оккупированной Донетчине разведывательные подразделения ГУР МО Украины уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "житель" и логистический центр, где хранилась танковая техника и боеприпасы.
Разведывательные подразделения ГУР МО на фронте уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "житель" и логистический центр оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки, пишет УНН.
6 июля 2024 года разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора россии на временно оккупированной территории Донецкой области
В Дебальцево ударили по логистическому центру, где россияне хранили оборудование для танков и боеприпасы, а в Новолуганском сожгли дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "житель".
Напомним
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили две артиллерийские системы врага, зенитно-ракетный комплекс "Бук" российской армии, их пункт управления беспилотников и 22 района сосредоточения личного состава российской армии.
Еще плюс 1150 оккупантов и 16 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага7 июля 2024, 04:34 • 15273 просмотра