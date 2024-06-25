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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59783 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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ГУР вночі уразило польовий склад боєприпасів у воронезької області рф (відео)

Київ • УНН

 • 16263 перегляди

У ніч на 25 червня українські розвідники завдали удару та знищили великий російський польовий склад боєприпасів у воронезькій області росії.

ГУР вночі уразило польовий склад боєприпасів у воронезької області рф (відео)

Українські розвідники у ніч на 25 червня уразили польовий склад боєприпасів армії рф у воронезької області. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУР Міноборони України. 

25 червня 2024 року в ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України

- йдеться у заяві ГУР. 

За даними розвідки, вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією. Загоряння  триває досі. Як вказали в ГУР,  з  огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.

Український спецназ уразив понад 30 російських нафтопереробних заводів24.06.24, 17:49 • 25020 переглядiв

Тетяна Краєвська

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