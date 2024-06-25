ГУР вночі уразило польовий склад боєприпасів у воронезької області рф (відео)
Київ • УНН
У ніч на 25 червня українські розвідники завдали удару та знищили великий російський польовий склад боєприпасів у воронезькій області росії.
Українські розвідники у ніч на 25 червня уразили польовий склад боєприпасів армії рф у воронезької області. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУР Міноборони України.
25 червня 2024 року в ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України
За даними розвідки, вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією. Загоряння триває досі. Як вказали в ГУР, з огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.
Український спецназ уразив понад 30 російських нафтопереробних заводів24.06.24, 17:49 • 25020 переглядiв