ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

Украинские разведчики в ночь на 25 июня уразили полевой склад боеприпасов армии рф в воронежской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

25 июня 2024 года в ольховатском районе воронежской области поражен полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора россии. Операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины - говорится в заявлении ГУР.

По данным разведки, ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией. Возгорание продолжается до сих пор. Как указали в ГУР, с учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго.

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