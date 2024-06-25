ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  62302 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  76033 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  54122 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  91786 просмотра
Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  55260 просмотра
публикации
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

  •  46 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  128119 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  247960 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  244621 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  247823 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  54048 просмотра
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня 2024, 03:03  •  108003 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  115372 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  109428 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  110794 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 07:05  •  3058 просмотра

Read in English

В ночь на 25 июня украинские разведчики нанесли удар и уничтожили большой российский полевой склад боеприпасов в воронежской области России.

Украинские разведчики в ночь на 25 июня уразили полевой склад боеприпасов армии рф в воронежской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР Минобороны Украины. 

25 июня 2024 года в ольховатском районе воронежской области поражен полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора россии. Операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины

- говорится в заявлении ГУР. 

По данным разведки, ночью на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией. Возгорание  продолжается до сих пор. Как указали в ГУР,  с  учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго.

Украинский спецназ поразил более 30 российских нефтеперерабатывающих заводов24 июня 2024, 14:49 • 23924 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Эксклюзив
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
  •  100301 просмотра

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  104040 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  106447 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  103934 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  96496 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  72062 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  48427 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
24 июня 2024, 07:00  •  44989 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
24 июня 2024, 06:04  •  40128 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160668 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Популярные

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  55260 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  91786 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  54122 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  76033 просмотра
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  62302 просмотра

Публикации

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

  •  46 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  128119 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  247960 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  244621 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  247823 просмотра

Война

К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

  •  986 просмотра
В Харькове серия взрывов: мэр сообщает о "прилетах": мэр сообщает о "прилетах"

В Харькове серия взрывов: мэр сообщает о "прилетах": мэр сообщает о "прилетах"

  •  1818 просмотра
ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

  •  3356 просмотра
В Харькове сообщили о слышимых взрывах

В Харькове сообщили о слышимых взрывах

  •  15400 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 23 взрыва

Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 23 взрыва

  •  17100 просмотра

политика

Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

  •  3920 просмотра
Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

  •  7874 просмотра
Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

  •  24248 просмотра
Госдеп о взрывах в Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями россии

Госдеп о взрывах в Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями россии

  •  30431 просмотра
Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

  •  34254 просмотра

Война

К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

К призыву после обновления данных пригодны более 1 млн человек - спикер Минобороны

  •  986 просмотра
В Харькове серия взрывов: мэр сообщает о "прилетах": мэр сообщает о "прилетах"

В Харькове серия взрывов: мэр сообщает о "прилетах": мэр сообщает о "прилетах"

  •  1818 просмотра
ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

ГУР ночью уразило полевой склад боеприпасов в воронежской области рф

  •  3356 просмотра
В Харькове сообщили о слышимых взрывах

В Харькове сообщили о слышимых взрывах

  •  15400 просмотра
Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 23 взрыва

Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 23 взрыва

  •  17100 просмотра

политика

Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

Орбан о переговорах Украины по вступлению в ЕС: мы не блокируем процесс

  •  3920 просмотра
Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

Мера пресечения для Тищенко: прокуроры сегодня внесут ходатайство о круглосуточном домашнем аресте в суд

  •  7874 просмотра
Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

  •  24248 просмотра
Госдеп о взрывах в Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями россии

Госдеп о взрывах в Крыму: Украина сводит к минимуму потери среди гражданских, несравнимо с действиями россии

  •  30431 просмотра
Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

  •  34254 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  101594 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  105015 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  115183 просмотра

Экономика

Курс валют на 25 июня: доллар снова возобновил рост

Курс валют на 25 июня: доллар снова возобновил рост

  •  5411 просмотра
Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

  •  24248 просмотра
Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  55226 просмотра
"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

"Не только нам нужен ЕС, Украина тоже нужна Евросоюзу как рынок", - Кулеба

  •  100490 просмотра
Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

Боррель подтвердил, что ЕС выделит €1,4 млрд из доходов с российских замороженных активов на оружие для Украины

  •  84629 просмотра

Киев

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  29996 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  31900 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  33939 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

23 июня 2024, 19:42  •  102361 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

23 июня 2024, 18:10  •  49746 просмотра