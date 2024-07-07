После выхода ВСУ с разрушенных позиций в микрорайоне "Канал" в Часов Яре Донецкой области вражеские атаки продолжаются. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что на участке продолжаются активные штурмовые действия врага, а россияне несут ощутимые потери.

Украинские военные в течение суток уничтожили более сотни российских военных, еще 132 ранили на направлении Часов Яр - Торецк. Уничтожено несколько единиц техники, склады с боеприпасами и блиндажи - сказал Волшин.

Он рассказал, что украинские операторы дронов уничтожили самоходную установка "Тюльпан".

За минувшие сутки более 250 обстрелов пришлись непосредственно на город Часов Яр. Преимущественно это южная часть города. Штурмов города не было за эти сутки, одна авиабомбу армия рф сбросила на город. По нашей информации, около 5 тысяч враг положил своих солдат во время Часово Яровской операции, по захвату одного или полтора квартала. Враг несет ощутимые потери - добавил Волошин.

Напомним

Ранее Волошин рассказал, что россия открыла новый фронт, который находился в "спящем режиме" - речь идет о Торецком направлении. Враг пытается со стороны Горловки на Торецком направлении в сторону Константиновки штурмовать позиции Сил обороны.

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