Категорично неприйнятне: у МЗС відреагували на намір п'яти країн ЄС продовжити заборону на імпорт агропродукції з України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після 15 вересня - категорично неприйнятне. Так у МЗС України відреагували на наміри Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна, передає УНН.
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"Звернули увагу на заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року.
Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції", - йдеться у коментарі МЗС.
Додамо
У відомстві наголосили, що такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.
"Закликаємо керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію. Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС", - резюмували у МЗС.
Нагадаємо
25 серпня на спільній конференції міністри сільського господарства п'яти країн: Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина підтвердили прагнення продовжити заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня.
Контекст
Днями Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн важливість відновлення українського продовольчого експорту та транзиту у повному обсязі із 15 вересня. Наразі український агроекспорт блокують такі європейські країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Водночас, нещодавно зявлялася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій, зокрема, до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно блокувати українську агродукцію.
На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів. Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.