Киев • УНН
До двух человек увеличилось количество погибших в результате атаки российских баллистических ракет на портовую инфраструктуру в Одесской области 4 июля.
Женщина, раненная во время обстрела Черноморска в Одесской области 4 июля, умерла в больнице. Таким образом количество жертв от атаки рф увеличилось до двух. Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев, пишет УНН.
Детали
Он рассказал, что в результате вражеского ракетного удар по гражданской припортовой инфраструктуре молодая женщина погибла на месте, еще семь человек были ранены.
К большому сожалению, вчера в больнице умерла еще одна женщина
Напомним
Армия рф, 4 июля нанесла баллистический удар по гражданской портовой инфраструктуре в Одесском районе. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, семеро мирных жителей получили ранения. Разрушениям подверглись портовые сооружения и админздания.
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