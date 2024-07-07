Во время повторного обстрела Никополя россияне повредили пожарный автомобиль, нанеся прицельный удар по спасателям, которые тушили пожар. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Вчера вечером россияне в очередной раз атаковали Никополь, из-за чего возник пожар в жилом доме. Когда спасатели работали на месте враг повторно атаковал их.

Сообщается, что в результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью среди спасателей никто не пострадал, поскольку они успели перейти в укрытие.

Чтобы транспортировать личный состав и уцелевшее оборудование, к месту происшествия двинулся грузовой автомобиль ГСЧС. Однако враг снова нанес прицельный удар, повредив транспортное средство. Только со следующей попытки удалось эвакуировать спасателей.

Но на этом российские захватчики не остановились. Они продолжили обстрелы, из-за чего возникли пожары в населенном пункте. Уточняется, что после полуночи в результате попадания возник пожар на предприятии, также загорелись несколько гаражей в гаражном кооперативе. На утро оба пожара ликвидированы.

Напомним

российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области, повредив 4 частных дома, а во время обстрела Никополя были ранены 3 женщины и повреждена инфраструктура.

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