На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры разработали порядок получения так называемых "прав" на использование украинских недр. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на территории захваченной Запорожской области оккупанты ищут пути для видимости "легализации" разработки украинских недр.

Мародеры вроде как станут легальными. Но российские "лицензии" являются юридически ничтожными, а значит добыча является незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность - отмечают в Центре нацсопротивления.

Там добавляют, что Центр национального сопротивления будет знать каждого, кто от имени фейковых учреждений будет визировать мародерам российскую макулатуру.

Напомним

россия продолжает добывать такие полезные ископаемые, как железная руда, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий на оккупированных территориях, экспортируя их по железной дороге через Керченский мост в россию.

В Крыму оккупанты готовятся вывозить с полуострова все музейные фонды - Центр нацсопротивления