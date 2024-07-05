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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 12:03  •  14265 просмотра

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Переименование Броваров в Бровари не должно происходить без консультаций с местной общиной, поскольку такие решения требуют учета мнения жителей, считают в Ассоциации городов Украины.

Решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения общества. Это, в частности, касается и ситуации с возможным переименованием Броваров в Бровари. Такое мнение высказала советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан в эксклюзивном комментарии УНН.

По ее словам, профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию общества. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

Конечно, без участия общины такое решение не должно приниматься. Профильный комитет парламента должен делать запрос на соответствующий муниципалитет, чтобы получить позицию общества. Сельские, поселковые, городские головы организуют общественные слушания и предоставляют в профильный комитет позицию общины. Комитет, как правило, на собственных заседаниях  и при подготовке рассмотрения такого вопроса, запрашивает муниципалитет

- отметила Оксана Продан.

Она подчеркнула, что в таких ситуациях многое зависит именно от активности людей на местах.

"Если люди активно участвуют в обсуждении на уровне общины, а потом еще и пишут на комитет свою позицию, у них есть шанс ее отстоять", - добавила советник председателя АГУ.

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Дополнительно

Депутат Броварского городского совета Лидия Сенько считает, что поднимать вопрос переименования городов сейчас совсем не уместно, надо все усилия направить на поддержку Вооруженных сил Украины. А уже после победы разбираться с названиями населенных пунктов.

Ее коллега, депутат Игорь Кравцов отмечает, что переименование создаст дополнительные трудности для руководителей некоторых коммунальных учреждений и некоммерческих предприятий. Часть медицинских работников даже может остаться без зарплаты.

Категорически против переименования выступают известные броварчане: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чеспион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком красиво звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществополитикаКиевская область
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
parizhПариж
brovariБровары
polshaПольша
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