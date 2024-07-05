Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  64195 просмотра
Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

  •  49002 просмотра
Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

  •  57914 просмотра
Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

  •  61801 просмотра
Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  45660 просмотра
публикации
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  123125 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  129469 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  179208 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  203470 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  212297 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  64195 просмотра
4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

  •  109094 просмотра
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

3 июля 2024, 15:16  •  104961 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

3 июля 2024, 11:10  •  122501 просмотра
3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля 2024, 03:03  •  127832 просмотра
Актуальное
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 22:50  •  156 просмотра

Read in English

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские БпЛА зафиксированы в разных направлениях над несколькими регионами Украины, в частности Киевской, Черкасской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областями.

Зафиксированы вражеские БпЛА в нескольких областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

1. На севере Киевщины в южном/юго-западном направлении.
2. Из Черкасской области курс на Виннитчину.
3. Из Херсонской области курс на Днепропетровскую область.
4. Через Николаевскую область в северо-западном направлении.
5. Из Кировоградской области в направлении Черкасской области.
6. Движение через Одесскую область (с севера на юг)
7. Из акватории Черного моря в направлении Одесской области

- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

В Киеве объявлена воздушная тревога4 июля 2024, 22:38 • 774 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиевКиевская область
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
cherkasyЧеркассы
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
khersonХерсон
kievКиев
Эксклюзив
Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник
  •  66537 просмотра

Атака на Тамбовский пороховой завод - спецоперация ГУР, объект вражеского ВПК поражен дроном-камикадзе - источник

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры
  •  101235 просмотра

Полномасштабная война изменила рынок ритейла: какие требования перед компаниями ставили вендоры

Эксклюзив
Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)
  •  98796 просмотра

Дорога на Черниговщине, ремонта которой добились местные жители, уже с асфальтом (видео)

Эксклюзив
Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт
  •  100341 просмотра

Экспорт зерновых в следующем маркетинговом году будет неизменным, несмотря на низкую урожайность – эксперт

Эксклюзив
Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп
  •  60456 просмотра

Все, кто сотрудничает с оккупантами, в том числе ведет бизнес с россиянами – враги Украины - нардеп

Эксклюзив
Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему
  •  57982 просмотра

Из-за возможного переименования Броваров в Бровари некоторые медики могут остаться без зарплаты - депутат горсовета объяснил, почему

Эксклюзив
Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева
  •  75923 просмотра

Попытки поставить судью под контроль. Судья в отставке прокомментировал отказ ОГП открыть производство против Гетманцева

Эксклюзив
"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город
  •  84836 просмотра

"Говори, не говори - лучший город Бровары": Олег Лисогор об инициативе нардепов переименовать его родной город

Эксклюзив
Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы
  •  87889 просмотра

Доллара по 46 не будет? Эксперт прокомментировал бюджетную декларацию на 2025-2027 годы

Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
3 июля 2024, 14:15  •  105821 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Популярные

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  45660 просмотра
Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

  •  61801 просмотра
Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения

  •  57914 просмотра
Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

Орбан завтра поедет к путину в москву после встречи с Зеленским - СМИ

  •  49002 просмотра
Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

  •  64195 просмотра

Публикации

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

  •  123125 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  129469 просмотра
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

3 июля 2024, 07:59  •  179208 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  203470 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  212297 просмотра

Война

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  213 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  831 просмотра
Силы противовоздушной обороны действуют в Киевской области

Силы противовоздушной обороны действуют в Киевской области

  •  4642 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

  •  7833 просмотра
Объявлена масштабная воздушная тревога: угроза над Украиной после взлета МиГ-31К

Объявлена масштабная воздушная тревога: угроза над Украиной после взлета МиГ-31К

  •  10627 просмотра

политика

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  2895 просмотра
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  10400 просмотра
Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  45660 просмотра
Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

  •  29082 просмотра
Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

  •  33266 просмотра

Война

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  213 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  831 просмотра
Силы противовоздушной обороны действуют в Киевской области

Силы противовоздушной обороны действуют в Киевской области

  •  4642 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений. На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий

  •  7833 просмотра
Объявлена масштабная воздушная тревога: угроза над Украиной после взлета МиГ-31К

Объявлена масштабная воздушная тревога: угроза над Украиной после взлета МиГ-31К

  •  10627 просмотра

политика

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  2895 просмотра
YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

YouTube заблокировал каналы подсанкционных российских артистов

  •  10400 просмотра
Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

  •  45660 просмотра
Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

Кулеба завтра проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Молдовы и Румынии: детали

  •  29082 просмотра
Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

Байден признал, что "облажался" во время дебатов - Politico

  •  33266 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  100425 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  114222 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  119014 просмотра

Экономика

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

Ермак обсудил с Советом поддержки предпринимательства вопросы развития экономики в условиях военного положения

  •  2895 просмотра
Британские инвесторы приостанавливают крупные сделки в Грузии на фоне политической нестабильности - СМИ

Британские инвесторы приостанавливают крупные сделки в Грузии на фоне политической нестабильности - СМИ

  •  31512 просмотра
Отключение света 5 июля: в "Укрэнерго" рассказали, когда ограничений будет больше всего

Отключение света 5 июля: в "Укрэнерго" рассказали, когда ограничений будет больше всего

  •  28070 просмотра
Повышение акцизов на топливо: законопроект ко второму чтению прошел комитет парламента

Повышение акцизов на топливо: законопроект ко второму чтению прошел комитет парламента

  •  30034 просмотра
Все сутки: как завтра в Украине будут действовать графики отключений

Все сутки: как завтра в Украине будут действовать графики отключений

  •  28940 просмотра

Киев

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

  •  213 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  831 просмотра
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Подольском районе Киева

  •  23514 просмотра
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: горит двухэтажное складское здание

  •  24830 просмотра
Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

  •  129469 просмотра