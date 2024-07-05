Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины
Киев • УНН
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские БпЛА зафиксированы в разных направлениях над несколькими регионами Украины, в частности Киевской, Черкасской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областями.
Зафиксированы вражеские БпЛА в нескольких областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
1. На севере Киевщины в южном/юго-западном направлении.
2. Из Черкасской области курс на Виннитчину.
3. Из Херсонской области курс на Днепропетровскую область.
4. Через Николаевскую область в северо-западном направлении.
5. Из Кировоградской области в направлении Черкасской области.
6. Движение через Одесскую область (с севера на юг)
7. Из акватории Черного моря в направлении Одесской области
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