Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

По делу о давлении на судью Шевченковского районного суда Киева Виталия Циктича со стороны председателя налогового комитета Рады Даниила Гетьманцева предварительную проверку будет проводить председатель ВСП Григорий Усик. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВСП.

По данным автоматизированной системы делопроизводства Высшего совета правосудия установлено, что 4 июня 2024 года в ВСП поступило сообщение судьи Шевченковского районного суда города Киева Циктича Виталия Михайловича о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, которое в соответствии с протоколом автоматизированного распределения дела между членами ВСП от 4 июня 2024 года передано члену Высшего совета правосудия Усику Г.И. для проведения проверки - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед тем, как дело попадает на рассмотрение всех членов Высшего совета правосудия, по нему проводится предварительная проверка одним из его членов, который затем докладывает коллегам свои выводы.

Григорий Усик 11 января 2023 года был избран на должность председателя ВСП.

В одном из своих интервью он отмечал, что для людей большое значение имеет обеспечение доступа к правосудию, осуществление рассмотрения дел открыто и прозрачно, надлежащее обоснование и мотивирование судебного решения.

Напомним

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

Судья Циктич сообщил УНН, что Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по его заявлению.

Добавим

Ранее президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.