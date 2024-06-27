Офіс генпрокурора відмовився відкривати кримінальне провадження проти Гетманцева щодо тиску на суддю: не вбачають достатньо підстав

Офіс Генпрокурора відмовився відкривати кримінальне провадження за заявою судді Шевченківського районного суду Києва Віталія Циктіча щодо тиску та втручання в його діяльність нардепа, голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Про це суддя Циктіч повідомив в ексклюзивному коментарі журналісту УНН.

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За словами Віталія Циктіча, в Офісі генпрокурора не знайшли для цього достатньо підстав з тих фактів, які були наведені в заяві судді щодо Гетманцева.

Я отримав відповідь від Офісу генпрокурора, що відмовлено у внесені відомостей до реєстру досудових розслідувань за моєю заявою на Гетманцева. Наскільки я розумію з відповіді, з тих фактів, що я виклав у своїй заяві, в ОГП не знайшли достатньо підстав для відкриття кримінального провадження - зазначив суддя Віталій Циктіч.

Суддя Шевченківського райсуду Києва також додав, що не отримав відповіді на своє звернення до Вищої ради правосуддя щодо можливих незаконних дій Гетманцева. Тож, судді невідомо чи призначено засідання ВРП за його зверненням, і коли воно може відбутися.

Віталій Циктіч зауважив, що це перший подібний випадок в його суддівській практиці.

УНН раніше отримав відповідь ВРП на запит щодо звернення судді Циктіча. Рада повідомила, що поки не призначила звернення до розгляду. У той же час, якщо ВРП вважатиме аргументи судді щодо тиску на нього достатніми, вона може звернутися до Офісу генпрокурора.

Нагадаємо

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що своїми Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.

Додамо

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.