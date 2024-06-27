Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований

Офис Генпрокурора отказался открывать уголовное производство по заявлению судьи Шевченковского районного суда Киева Виталия Циктича относительно давления и вмешательства в его деятельность нардепа, председателя налогового комитета ВР Даниила Гетьманцева. Об этом судья Циктич сообщил в эксклюзивном комментарии журналисту УНН.

Детали

По словам Виталия Циктича, в Офисе генпрокурора не нашли для этого достаточно оснований из тех фактов, которые были приведены в заявлении судьи в отношении Гетьманцева.

Я получил ответ от Офиса генпрокурора, что отказано во внесении сведений в реестр досудебных расследований по моему заявлению на Гетманцева. Насколько я понимаю из ответа, из тех фактов, которые я изложил в своем заявлении, в ОГП не нашли достаточно оснований для открытия уголовного производства - отметил судья Виталий Циктич.

Судья Шевченковского райсуда Киева также добавил, что не получил ответа на свое обращение в Высший совет правосудия относительно возможных незаконных действий Гетманцева. Поэтому, судье неизвестно назначено ли заседание ВСП по его обращению, и когда оно может состояться.

Виталий Циктич отметил, что это первый подобный случай в его судейской практике.

УНН ранее получил ответ ВСП на запрос относительно обращения судьи Циктича. Совет сообщил, что пока не назначил обращение к рассмотрению. В то же время, если ВСП сочтет аргументы судьи относительно давления на него достаточными, он может обратиться в Офис генпрокурора.

Напомним

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.

Добавим

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.