В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина
Киев • УНН
В квартире в Киеве взорвался туристический баллон, в результате чего владелица получила ожоги рук, но пожара не произошло.
В квартире в Киеве взорвался туристический баллон, в результате чего владелица получила ожоги рук, но пожара не произошло, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В одной из квартир столичной многоэтажки взорвался туристический баллон. Владелица жилья получила ожоги рук", - указали в ГСЧС в соцсетях.
Как сообщается, медики осмотрели женщину на месте, обошлось без госпитализации.
"К счастью, пожар не возник", - добавили в ГСЧС.
В ГСЧС подчеркнули не использовать туристические горелки в квартирах. "А если уже используете, то придерживайтесь инструкций по использованию и правил пожарной безопасности", - указали в ведомстве.
В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший24 мая 2024, 15:54 • 60440 просмотров