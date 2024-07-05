В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина

В квартире в Киеве взорвался туристический баллон, в результате чего владелица получила ожоги рук, но пожара не произошло, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В одной из квартир столичной многоэтажки взорвался туристический баллон. Владелица жилья получила ожоги рук", - указали в ГСЧС в соцсетях.

Как сообщается, медики осмотрели женщину на месте, обошлось без госпитализации.

"К счастью, пожар не возник", - добавили в ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули не использовать туристические горелки в квартирах. "А если уже используете, то придерживайтесь инструкций по использованию и правил пожарной безопасности", - указали в ведомстве.

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