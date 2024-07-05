Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

В этом году, если ВСУ и дальше будут обеспечивать безопасность в Черном море, проблем с экспортом зерновых ожидать не следует. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Дмитрий Кохан.

Экспорт у нас точно будет хорошим в этом году. Если все будет хорошо и ВСУ будут обеспечивать безопасность в Черном море на том уровне, который есть сейчас – с экспортом у нас проблем не будет, - отметил Кохан.

Он напомнил, что в прошлом году экспорт по Черному морю стал возможным в ноябре, а до этого зерно ездило по альтернативным маршрутам. В этом же году эксперт надеется, что урожай поедет заграницу раньше, а сам урожай будет достаточно хорошим.

От погоды будет зависеть урожай. Радикального уменьшения посевных площадей по сравнению с прошлым годом не было. И у нас все-таки немного экономическая ситуация лучше, чем в прошлом году, когда мы выходили из сезона… Нет оснований говорить, что в этом году будет существенно более низкий урожай, ждем, что будет с погодой, - отметил он.

Дополним

Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко ранее сообщил, что из-за того, что 95% экспорта зерновых происходит морем, в портах значительно шире возможности для вывоза "серого" зерна. Ориентировочное количество неучтенного зерна, которое вывозится из Украины, сейчас может достигать до 5 млн тонн в год.

Напомним

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности расследует несколько уголовных производств, касающихся серого экспорта зерна. По данным правоохранителей, самой распространенной схемой такого уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен является покупка зерна, которое не имеет документов о происхождении за наличные и дальнейший его вывоз за границу с помощью реквизитов "рисковых" или подставных компаний.

Одним из ярких примеров серого экспорта являются уголовные дела, касающиеся серого экспорта из зернового терминала "Олимпикс" в 2021- 2023 годах, когда им активно управляли одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с агрохолдингом GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты "рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", принадлежащее известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпикс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней в частности фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью, по данным следствия, с терминала исчезло не менее 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Кроме того, детективы БЭБ считают, что преступная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов путем серого экспорта зерновых, на терминале "Олимпикс" продолжается.

