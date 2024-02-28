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Канада продолжит военную помощь, но не будет разворачивать войска в Украине - министр обороны страны

Канада продолжит военную помощь, но не будет разворачивать войска в Украине - министр обороны страны

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 11:15  •  1992 просмотра

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Канада продолжит оказывать военную помощь, но не будет разворачивать свои боевые войска на территории Украины, заявил министр обороны Билл Блэр.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна и в дальнейшем будет оказывать в Украине военную помощь, но как член НАТО не намерен размещать боевые войска в Украине",  сообщает УНН со ссылкой на Le Devoir.

Детали

"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, будучи членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", - заявил Блэр.

Дополнение

24 февраля Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи.

Контекст

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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