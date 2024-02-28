Канада продовжить військову допомогу, але не розгортатиме війська в Україні - міністр оборони країни
Київ • УНН
Канада продовжить надавати військову допомогу, але не буде розгортати свої бойові війська на території України, заявив міністр оборони Білл Блер.
Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна і надалі надаватиме в Україні військову допомогу, але як член НАТО не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", повідомляє УНН із посиланням на Le Devoir.
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"Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, будучи членом НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", - заявив Блер.
Доповнення
24 лютого Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Джастін Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги.
Контекст
26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни розглядають таку можливість.