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Как меняется импорт семян в Украину? Аграрии предупреждают о рисках высоких цен и несоответствия сортов

Киев • УНН

 • 2016 просмотра

Импорт семян в Украину в 2024 году вырос на 3,2%, достигнув 381,3 млн долл. США. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с ценами и несоответствием сортов.

Как меняется импорт семян в Украину? Аграрии предупреждают о рисках высоких цен и несоответствия сортов

За последние годы, в частности из-за войны в Украине, существенно возрос импорт иностранных семян. Общий импорт семян зерновых и масличных культур, сахарной свеклы и овощей в 2024 году составил 381,3 млн долл. США, что на 3,2% превысило показатели 2023 года, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" Национальной академии аграрных наук Украины в прошлом году государство импортировало 8,6 тыс. тонн семян зерновых и 22,2 тыс. тонн масличных культур на общую сумму 302,3 млн долл. США. При этом закупки семян сахарной свеклы за рубежом выросли на 52,7% – с 727 т в 2023 году до 973 т в прошлом году, а цена поднялась с 45 117 долл. США/т до 51 493 долл. США/т. Закупки семян овощей также увеличились на 27,3% – до 28,9 млн долл. США.

"Объемы закупок семян зерновых и масличных культур иностранной селекции начиная с 2022 года постепенно уменьшаются, в то же время в части импорта семян сахарной свеклы и овощей три года подряд наблюдается тенденция роста импорта", – отметил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Александр Захарчук.

Открытые данные Государственной таможенной службы Украины показывают, что за первые три месяца 2025 года в Украину завезли семена, плоды и споры для посева на сумму 51,75 млн долларов США, а это около 1 249 тонн. Также были импортированы семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра и ягод можжевельника на 283 тысячи долларов (101 тонна). Семена льна завезли на 7 тысяч долларов (3 тонны), а семена сурепицы или рапса – на 428 тысяч долларов (42 тонны).

В то же время эксперты отмечают: активный импорт иностранных посевных материалов несет риски и более высокая цена – не единственная проблема. Сорта, выведенные в других странах, могут показывать более низкую урожайность или устойчивость к болезням в специфических украинских климатических условиях. Это ставит под угрозу эффективность производства.

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В то же время рынок отечественного семеноводства остается стабильным и конкурентоспособным, но требует поддержки, а не дополнительных препятствий для развития. Украинские предприятия и учреждения, в частности Национальной академии аграрных наук, регулярно проверяют качество семян, устойчивость к болезням, урожайность и другие важные показатели. Все это происходит даже несмотря на сложные военные условия и ограниченные ресурсы.

Одним из ключевых шагов на этом пути стало принятие Стратегии генетических ресурсов растений Украины на 2024–2028 годы, которую разработали ученые Национальной академии аграрных наук Украины. Ее цель – сохранить уникальные генетические ресурсы, среди которых пшеница, ячмень, горох, нут, подсолнечник, имеющие мировое значение.

На фоне огромной работы ученых странным выглядит факт создания другими государственными представительствами сложностей для работы. Так, недавно аграрии столкнулись с ситуацией, когда Фонд государственного имущества Украины пытался отчуждать у них 135 тыс. га земель. Сейчас Аграрный комитет Верховной Рады Украины отправил этот вопрос на доработку. Эксперты предупреждают, что потеря научных земель НААН может привести к разрушению всей системы аграрной селекции, деградации отрасли садоводства и потере биоразнообразия. При этом, стоимость размножения только 1 культуры может достигать от 1 до десятков миллионов долларов. Поэтому стоит вопрос, что мы можем упустить возможность и умение размножать и покупать эти технологии у иностранцев.

Подводя итоги, важно отметить, что стратегическим для развития украинского семеноводства, способного обеспечить продовольственную безопасность и устойчивость отрасли в долгосрочной перспективе, является поддержка отечественных производителей, инвестиции в научные исследования и селекцию, совершенствование системы сертификации, а также создание благоприятных условий для сохранения и эффективного использования сельскохозяйственных земель.

Напомним

В 2020 году распоряжением Кабинета Министров Украины №1010-р почти 91 тыс. га государственных угодий уже были переданы в сферу управления Фонда государственного имущества. Этот шаг должен был повысить эффективность управления госземлями, увеличить поступления в бюджет и улучшить использование ресурсов, однако результаты оказались далекими от ожидаемых. Вместо запланированного миллиарда гривен дополнительных доходов в бюджет удалось получить лишь 615,7 млн грн. Государственный земельный банк объявил аукционы только на 42,3 тыс. га, а передал в аренду – 20,5 тыс. га, что составляет около 22% от общей площади. Таким образом, более 70 тыс. га по тем или иным причинам остались незадействованными.

Лилия Подоляк

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