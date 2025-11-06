Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноября
Киев • УНН
В ДТЭК сообщили о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей 7 ноября в Киеве, а также отдельных областях Украины. Свет будут выключать по очередям, охватывая разные временные промежутки в течение дня. Об этом информирует ДТЭК в Telegram, передает УНН.
Детали
Сейчас доступны графики отключений света в Днепропетровской области:
Одесской области:
Киевской области:
И, собственно, самого города Киева:
В то же время в ДТЭК отметили, что в случае изменений будет обнародована обновленная информация.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на "Укрэнерго" сообщал, что 7 ноября в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Для бытовых потребителей будет применяться до 1,5 очереди