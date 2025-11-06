Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів 7 листопада у Києві та окремих областях України. Світло вимикатимуть за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня.
Деталі
Наразі доступні графіки відключень світла у Дніпропетровській області:
Одеській області:
Київської області:
І, власне, самого міста Києва:
Водночас у ДТЕК зазначили, що у разі змін буде оприлюднено оновлену інформацію.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на "Укренерго" повідомляв, що у 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Для побутових споживачів буде застосовуватися до 1,5 черги