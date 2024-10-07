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К годовщине нападения на Израиль: США объявили о новых санкциях против международной сети финансирования ХАМАСа

К годовщине нападения на Израиль: США объявили о новых санкциях против международной сети финансирования ХАМАСа

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 17:35  •  4240 просмотра

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В годовщину нападения на Израиль США объявили санкции против лиц и организаций, причастных к финансированию ХАМАС. Ограничения касаются трех человек, фиктивной благотворительной организации и финансового учреждения в Газе.

В годовщину нападения террористов на Израиль Вашингтон объяви о новых санкциях против ряда физических и юридических лиц, причастных к финансированию группировки ХАМАС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин США.  

Детали

Новые санкции США касаются трех лиц и одной фиктивной благотворительной организации, которые являются известными международными финансовыми сторонниками ХАМАС, а также одного финансового учреждения, которое ХАМАС контролирует в секторе Газы.

Министерство финансов США также ввело ограничения против многолетнего сторонника ХАМАС бизнесмена Гамида аль-Ахмара, который является гражданином Йемена, но постоянно проживает в Турции.

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В санкционный список также попали девять его компаний, которые играют важную роль в сборе средств для группировки, «часто под видом благотворительной деятельности». Предприятия расположены в Йемене, Чехии, Ливане и Турции.

Все они играют важную роль во внешнем поступлении средств для ХАМАСа, часто под видом благотворительной деятельности, которая финансирует террористическую деятельность группировки

- отметили в Минфине США.

В ведомстве напоминают, что это уже восьмое объявление санкций, направленных против сетей финансовой поддержки ХАМАС, после теракта против Израиля 7 октября 2023 года.

Напомним,

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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