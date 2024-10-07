До річниці нападу на Ізраїль: США оголосили про нові санкції проти міжнародної мережі фінансування ХАМАСу
Київ • УНН
У річницю нападу на Ізраїль США оголосили санкції проти осіб і організацій, причетних до фінансування ХАМАС. Обмеження стосуються трьох осіб, фіктивної благодійної організації та фінансової установи в Газі.
У річницю нападу терористів на Ізраїль Вашингтон оголоси про нові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб, які причетні до фінансування угруповання ХАМАС. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін США.
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Нові санкції США стосуються трьох осіб і однієї фіктивної благодійної організації, які є відомими міжнародними фінансовими прихильниками ХАМАС, а також однієї фінансової установи, яку ХАМАС контролює в секторі Гази.
Міністерство фінансів США також запровадило обмеження проти багаторічного прихильника ХАМАС бізнесмена Гаміда аль-Ахмара, який є громадянином Ємену, але постійно мешкає в Туреччині.
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До списку санкцій також потрапили дев'ять його компаній, які відіграють важливу роль у зборі коштів для угруповання, "часто під виглядом благодійної діяльності". Підприємства розташовані у Ємені, Чехії, Лівані й Туреччині.
Всі вони відіграють важливу роль у зовнішньому надходженні коштів для ХАМАСу, часто під виглядом благодійної діяльності, яка фінансує терористичну діяльність угруповання
У відомстві нагадують, що це вже восьме оголошення санкцій, спрямованих проти мереж фінансової підтримки ХАМАС, після теракту проти Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.
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