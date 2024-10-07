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До річниці нападу на Ізраїль: США оголосили про нові санкції проти міжнародної мережі фінансування ХАМАСу

До річниці нападу на Ізраїль: США оголосили про нові санкції проти міжнародної мережі фінансування ХАМАСу

Київ • УНН

 • 20963 перегляди

У річницю нападу на Ізраїль США оголосили санкції проти осіб і організацій, причетних до фінансування ХАМАС. Обмеження стосуються трьох осіб, фіктивної благодійної організації та фінансової установи в Газі.

У річницю нападу терористів на Ізраїль Вашингтон оголоси про нові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб, які причетні до фінансування угруповання ХАМАС. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін США.  

Деталі

Нові санкції США стосуються трьох осіб і однієї фіктивної благодійної організації, які є відомими міжнародними фінансовими прихильниками ХАМАС, а також однієї фінансової установи, яку ХАМАС контролює в секторі Гази.

Міністерство фінансів США також запровадило обмеження проти багаторічного прихильника ХАМАС бізнесмена Гаміда аль-Ахмара, який є громадянином Ємену, але постійно мешкає в Туреччині.

Річниця нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня: тисячі людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вшанувати жертв07.10.24, 09:09 • 15163 перегляди

До списку санкцій також потрапили дев'ять його компаній, які відіграють важливу роль у зборі коштів для угруповання, "часто під виглядом благодійної діяльності". Підприємства розташовані у Ємені, Чехії, Лівані й Туреччині.

Всі вони відіграють важливу роль у зовнішньому надходженні коштів для ХАМАСу, часто під виглядом благодійної діяльності, яка фінансує терористичну діяльність угруповання

- зауважили в Мінфіні США.

У відомстві нагадують, що це вже восьме оголошення санкцій, спрямованих проти мереж фінансової підтримки ХАМАС, після теракту проти Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо

Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.

Ізраїль оголосив закритою військовою зоною нові райони на кордоні з Ліваном07.10.24, 01:18 • 17400 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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