Річниця нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня: тисячі людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вшанувати жертв
Київ • УНН
У Тель-Авіві та інших містах світу пройшли акції пам'яті жертв нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Тисячі людей зібралися на меморіальні заходи, вшановуючи загиблих та вимагаючи звільнення заручників.
Тисячі людей зібралися у вихідні на заходи, присвячені першій річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У містах, включно з Тель-Авівом, Лондоном, Парижем і Берліном, відбулися акції пам'яті з свічками, меморіали і марші. У Тель-Авіві відбулася акція в пам'ять про жертв різанини на танцювальному фестивалі Nova. Про це пише AFP, передає УНН.
Перші віча зі свічками, меморіали та марші на честь річниці були проведені в різних містах від Тель-Авіва до Лондона Парижа та Берліна, а в понеділок планується проведення інших заходів по всьому світу.
У Тель-Авіві друзі та родичі 370 осіб, загиблих під час масового вбивства на танцювальному фестивалі Nova, провели акцію при свічках у концертному залі. На тлі неонових вогнів і музики вони запалили свічки за своїх близьких.
У Лондоні тисячі людей зібралися в Гайд-парку, розмахуючи ізраїльськими прапорами і плакатами "Поверніть їх додому" з обличчями заручників, яких все ще утримують палестинські бойовики в секторі Газа.
Фотографії загиблих 7 жовтня демонстрували на великому екрані, а присутні запалювали свічки.
У Берліні в суботу близько 650 осіб взяли участь у пам'ятній акції. Поліція повідомила, що затримала 26 осіб, які вигукували образи на адресу учасників.
У Парижі тисячі людей зібралися в неділю, щоб вшанувати пам'ять жертв теракту.
У Женеві 300 людей зібралися ввечері в неділю перед офісом ООН, щоб вшанувати пам'ять загиблих.
Втім, як зазначається, у відеозверненні та пості на сайті X посол Ізраїлю в ООН Даніель Мерон засудив організацію за те, що вона не змогла "ухвалити резолюцію, яка покладає відповідальність на ХАМАС і його прихильників".
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Унаслідок нападу 7 жовтня загинули 1205 осіб, переважно цивільні особи, згідно з підрахунками AFP, заснованими на офіційних ізраїльських даних, включно із заручниками, убитими в полоні.
Унаслідок військового наступу Ізраїлю в секторі Газа у відповідь загинули щонайменше 41 870 осіб, більшість із яких - мирні жителі, згідно з даними міністерства охорони здоров'я цієї території, які Організація Об'єднаних Націй назвала достовірними.
У заяві, зробленій наприкінці неділі, прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер сказав: "Через рік після цих жахливих терактів ми повинні беззастережно підтримати єврейську громаду і об'єднатися як країна.
"Ми ніколи не повинні дивитися крізь пальці на ненависть".
Він також закликав до припинення вогню в Газі та Лівані і до вільного надходження допомоги в Газу.
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"Ми також не повинні дивитися в бік, коли мирні жителі несуть на собі жахливі наслідки цього конфлікту на Близькому Сході".
У понеділок, окрім офіційної церемонії в Єрусалимі, президент Ісаак Герцог очолить на світанку меморіальну церемонію в Сдероті, найближчому до Гази ізраїльському місті. Так було вбито понад 50 осіб.
У кібуці Беері, де під час нападу загинуло понад 120 осіб, також пройде мітинг із вимогою повернути заручників, які залишилися.