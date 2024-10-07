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Річниця нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня: тисячі людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вшанувати жертв

Річниця нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня: тисячі людей зібралися в Тель-Авіві, щоб вшанувати жертв

Київ • УНН

 • 15163 перегляди

У Тель-Авіві та інших містах світу пройшли акції пам'яті жертв нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Тисячі людей зібралися на меморіальні заходи, вшановуючи загиблих та вимагаючи звільнення заручників.

Тисячі людей зібралися у вихідні на заходи, присвячені першій річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У містах, включно з Тель-Авівом, Лондоном, Парижем і Берліном, відбулися акції пам'яті з свічками, меморіали і марші. У Тель-Авіві відбулася акція в пам'ять про жертв різанини на танцювальному фестивалі Nova. Про це пише AFP, передає УНН

Перші віча зі свічками, меморіали та марші на честь річниці були проведені в різних містах від Тель-Авіва до Лондона  Парижа та Берліна, а в понеділок планується проведення інших заходів по всьому світу.

У Тель-Авіві друзі та родичі 370 осіб, загиблих під час масового вбивства на танцювальному фестивалі Nova, провели акцію при свічках у концертному залі. На тлі неонових вогнів і музики вони запалили свічки за своїх близьких.

У Лондоні тисячі людей зібралися в Гайд-парку, розмахуючи ізраїльськими прапорами і плакатами "Поверніть їх додому" з обличчями заручників, яких все ще утримують палестинські бойовики в секторі Газа.

Фотографії загиблих 7 жовтня демонстрували на великому екрані, а присутні запалювали свічки.

У Берліні в суботу близько 650 осіб взяли участь у пам'ятній акції. Поліція повідомила, що затримала 26 осіб, які вигукували образи на адресу учасників.

У Парижі тисячі людей зібралися в неділю, щоб вшанувати пам'ять жертв теракту.

У Женеві 300 людей зібралися ввечері в неділю перед офісом ООН, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Втім, як зазначається, у відеозверненні та пості на сайті X посол Ізраїлю в ООН Даніель Мерон засудив організацію за те, що вона не змогла "ухвалити резолюцію, яка покладає відповідальність на ХАМАС і його прихильників".

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Унаслідок нападу 7 жовтня загинули 1205 осіб, переважно цивільні особи, згідно з підрахунками AFP, заснованими на офіційних ізраїльських даних, включно із заручниками, убитими в полоні.

Унаслідок військового наступу Ізраїлю в секторі Газа у відповідь загинули щонайменше 41 870 осіб, більшість із яких - мирні жителі, згідно з даними міністерства охорони здоров'я цієї території, які Організація Об'єднаних Націй назвала достовірними.

У заяві, зробленій наприкінці неділі, прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер сказав: "Через рік після цих жахливих терактів ми повинні беззастережно підтримати єврейську громаду і об'єднатися як країна.

"Ми ніколи не повинні дивитися крізь пальці на ненависть".

Він також закликав до припинення вогню в Газі та Лівані і до вільного надходження допомоги в Газу.

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"Ми також не повинні дивитися в бік, коли мирні жителі несуть на собі жахливі наслідки цього конфлікту на Близькому Сході".

У понеділок, окрім офіційної церемонії в Єрусалимі, президент Ісаак Герцог очолить на світанку меморіальну церемонію в Сдероті, найближчому до Гази ізраїльському місті. Так було вбито понад 50 осіб.

У кібуці Беері, де під час нападу загинуло понад 120 осіб, також пройде мітинг із вимогою повернути заручників, які залишилися.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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