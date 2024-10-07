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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Годовщина нападения ХАМАС на Израиль 7 октября: тысячи людей собрались в Тель-Авиве, чтобы почтить жертв

Годовщина нападения ХАМАС на Израиль 7 октября: тысячи людей собрались в Тель-Авиве, чтобы почтить жертв

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 06:09  •  612 просмотра

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В Тель-Авиве и других городах мира прошли акции памяти жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тысячи людей собрались на мемориальные мероприятия, чествуя погибших и требуя освобождения заложников.

Тысячи людей собрались в выходные на мероприятия, посвященные первой годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В городах, включая Тель-Авив, Лондон, Париж и Берлин, состоялись акции памяти с свечами, мемориалы и марши. В Тель-Авиве состоялась акция в память о жертвах резни на танцевальном фестивале Nova. Об этом пишет AFP, передает УНН

Первые вече со свечами, мемориалы и марши в честь годовщины были проведены в разных городах от Тель-Авива до Лондона  Парижа и Берлина, а в понедельник планируется проведение других мероприятий по всему миру.

В Тель-Авиве друзья и родственники 370 человек, погибших во время массового убийства на танцевальном фестивале Nova, провели акцию при свечах в концертном зале. На фоне неоновых огней и музыки они зажгли свечи за своих близких.

В Лондоне тысячи людей собрались в Гайд-парке, размахивая израильскими флагами и плакатами «Верните их домой» с лицами заложников, которых все еще удерживают палестинские боевики в секторе Газа.

Фотографии погибших 7 октября демонстрировали на большом экране, а присутствующие зажигали свечи.

В Берлине в субботу около 650 человек приняли участие в памятной акции. Полиция сообщила, что задержала 26 человек, которые выкрикивали оскорбления в адрес участников.

В Париже тысячи людей собрались в воскресенье, чтобы почтить память жертв теракта.

В Женеве 300 человек собрались вечером в воскресенье перед офисом ООН, чтобы почтить память погибших.

Впрочем, как отмечается, в видеообращении и посте на сайте X посол Израиля в ООН Даниэль Мерон осудил организацию за то, что она не смогла «принять резолюцию, которая возлагает ответственность на ХАМАС и его сторонников».

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В результате нападения 7 октября погибли 1205 человек, в основном гражданские лица, согласно подсчетам AFP, основанным на официальных израильских данных, включая заложников, убитых в плену.

В результате военного наступления Израиля в секторе Газа в ответ погибли по меньшей мере 41 870 человек, большинство из которых - мирные жители, согласно данным министерства здравоохранения этой территории, которые Организация Объединенных Наций назвала достоверными.

В заявлении, сделанном в конце воскресенья, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал: «Через год после этих ужасных терактов мы должны безоговорочно поддержать еврейскую общину и объединиться как страна.

«Мы никогда не должны смотреть сквозь пальцы на ненависть».

Он также призвал к прекращению огня в Газе и Ливане и к свободному поступлению помощи в Газу.

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«Мы также не должны смотреть в сторону, когда мирные жители несут на себе ужасные последствия этого конфликта на Ближнем Востоке».

В понедельник, кроме официальной церемонии в Иерусалиме, президент Исаак Герцог возглавит на рассвете мемориальную церемонию в Сдероте, ближайшем к Газе израильском городе. Так было убито более 50 человек.

В кибуце Беэри, где во время нападения погибло более 120 человек, также пройдет митинг с требованием вернуть оставшихся заложников.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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