Израиль возобновил воздушные поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа

Израиль возобновил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа воздушным путем и принимает другие меры для смягчения гуманитарного кризиса в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Армию обороны Израиля (АОИ), информирует УНН.

Детали

По словам военных, также будут созданы "гуманитарные коридоры" для безопасного передвижения конвоев ООН, доставляющих помощь жителям Газы. При этом в густонаселенных районах будут практиковаться "гуманитарные паузы".

Армия обороны Израиля подчеркивает, что боевые операции не прекратились. Мы будем продолжать действовать в Секторе Газа, чтобы вернуть всех заложников и победить террористическую организацию ХАМАС, как на земле, так и под землей - говорится в сообщении АОИ.

Указывается, что сброс гуманитарных грузов с воздуха будет проводиться "в координации с международными организациями по оказанию помощи". Так, воздушным путем будет доставлено "семь поддонов с мукой, сахаром и консервами".

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Контекст

Объявление о "гуманитарных паузах", создании коридоров для доставки помощи ООН и сбросе с воздуха произошли после растущего международного осуждения ужасных условий на местах в Газе из-за осады палестинского анклава Израилем.

По данным министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 127 человек в анклаве умерли от голода или недоедания с начала конфликта в октябре 2023 года.

Напомним

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул необходимость прекращения войны в Секторе Газа, освобождения заложников и восстановления Газы.

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