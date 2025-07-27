Ізраїль відновив повітряні поставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази

Ізраїль відновив постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази повітряним шляхом і вживає інших заходів задля пом’якшення гуманітарної кризи в регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на Армію оборони Ізраїлю (АОІ), інформує УНН.

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За словами військових, також будуть створені "гуманітарні коридори" для безпечного пересування конвоїв ООН, які доставляють допомогу жителям Гази. При цьому в густонаселених районах практикуватимуться "гуманітарні паузи".

Армія оборони Ізраїлю наголошує, що бойові операції не припинилися. Ми продовжуватимемо діяти в Секторі Гази, щоб повернути всіх заручників і перемогти терористичну організацію ХАМАС, як на землі, так і під землею - йдеться у повідомленні АОІ.

Вказується, що скидання гуманітарних вантажів з повітря проводитиметься "в координації з міжнародними організаціями з надання допомоги". Так, повітряним шляхом буде доставлено "сім піддонів із борошном, цукром і консервами".

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Контекст

Оголошення про "гуманітарні паузи", створення коридорів для доставки допомоги ООН та скидання з повітря відбулися після зростаючого міжнародного осуду щодо жахливих умов на місцях у Газі через облогу палестинського анклаву Ізраїлем.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, щонайменше 127 людей в анклаві померли від голоду або недоїдання з початку конфлікту в жовтні 2023 року.

Нагадаємо

Днями президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.

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