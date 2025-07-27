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Ізраїль відновив повітряні поставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Ізраїль відновив постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази повітряним шляхом та вживає інших заходів для пом'якшення гуманітарної кризи. Це включає створення гуманітарних коридорів для конвоїв ООН та гуманітарні паузи в густонаселених районах.

Ізраїль відновив повітряні поставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази

Ізраїль відновив постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази повітряним шляхом і вживає інших заходів задля пом’якшення гуманітарної кризи в регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на Армію оборони Ізраїлю (АОІ), інформує УНН.

Деталі

За словами військових, також будуть створені "гуманітарні коридори" для безпечного пересування конвоїв ООН, які доставляють допомогу жителям Гази. При цьому в густонаселених районах практикуватимуться "гуманітарні паузи".

Армія оборони Ізраїлю наголошує, що бойові операції не припинилися. Ми продовжуватимемо діяти в Секторі Гази, щоб повернути всіх заручників і перемогти терористичну організацію ХАМАС, як на землі, так і під землею

- йдеться у повідомленні АОІ.

Вказується, що скидання гуманітарних вантажів з повітря проводитиметься "в координації з міжнародними організаціями з надання допомоги". Так, повітряним шляхом буде доставлено "сім піддонів із борошном, цукром і консервами".

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Контекст

Оголошення про "гуманітарні паузи", створення коридорів для доставки допомоги ООН та скидання з повітря відбулися після зростаючого міжнародного осуду щодо жахливих умов на місцях у Газі через облогу палестинського анклаву Ізраїлем.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, щонайменше 127 людей в анклаві померли від голоду або недоїдання з початку конфлікту в жовтні 2023 року.

Нагадаємо

Днями президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Армія оборони Ізраїлю
Емманюель Макрон
Франція
Сектор Газа
Палестинська держава
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