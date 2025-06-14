"Израиль находится в состоянии войны": посол в США рассказал о последствиях иранских ракетных ударов

В Израиле одна женщина была убита и около 40 человек получили ранения в результате ударов Ирана. Об этом в комментарии CNN сказал посол Израиля в Соединенных Штатах Америки Иехиель Лейтер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, всего Иран выпустил по стране около 150 баллистических ракет.

Мы ожидаем, что иранцы, которые имеют значительный объем баллистических ракет, где-то около 2000, будут продолжать их запускать - отметил дипломат.

Он обвинил Тегеран в нацеливании на гражданское население.

Израиль находится в состоянии войны, но не с народом Ирана. Мы воюем против режима. ... Согласно нашему анализу, мы можем приблизиться к полной окончательной нейтрализации ядерной инфраструктуры Ирана - добавил посол.

Между тем Силы обороны Израиля сообщили о новой волне иранских ракет, направляющихся в Израиль.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий.

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