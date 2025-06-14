"Ізраїль перебуває у стані війни": посол у США розповів про наслідки іранських ракетних ударів

В Ізраїлі одна жінка була вбита і близько 40 людей отримали поранення в результаті ударів Ірану. Про це в коментарі CNN сказав посол Ізраїлю в Сполучених Штатах Америки Єхіель Лейтер, повідомляє УНН.

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За його словами, загалом Іран випустив по країні близько 150 балістичних ракет.

Ми очікуємо, що іранці, які мають значний обсяг балістичних ракет, десь близько 2000, продовжуватимуть їх запускати - зазначив дипломат.

Він звинуватив Тегеран у націленні на цивільне населення.

Ізраїль перебуває у стані війни, але не з народом Ірану. Ми воюємо проти режиму. ... Згідно з нашим аналізом, ми можемо наблизитися до повної остаточної нейтралізації ядерної інфраструктури Ірану - додав посол.

Тим часом Сили оборони Ізраїлю повідомили про нову хвилю іранських ракет, які прямують до Ізраїлю.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.

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