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"Ізраїль перебуває у стані війни": посол у США розповів про наслідки іранських ракетних ударів

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

В Ізраїлі одна людина загинула та близько 40 отримали поранення внаслідок атак Ірану. За словами ізраїльського посла, Тегеран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет.

"Ізраїль перебуває у стані війни": посол у США розповів про наслідки іранських ракетних ударів

В Ізраїлі одна жінка була вбита і близько 40 людей отримали поранення в результаті ударів Ірану. Про це в коментарі CNN сказав посол Ізраїлю в Сполучених Штатах Америки Єхіель Лейтер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, загалом Іран випустив по країні близько 150 балістичних ракет.

Ми очікуємо, що іранці, які мають значний обсяг балістичних ракет, десь близько 2000, продовжуватимуть їх запускати

- зазначив дипломат.

Він звинуватив Тегеран у націленні на цивільне населення.

Ізраїль перебуває у стані війни, але не з народом Ірану. Ми воюємо проти режиму. ... Згідно з нашим аналізом, ми можемо наблизитися до повної остаточної нейтралізації ядерної інфраструктури Ірану

- додав посол.

Тим часом Сили оборони Ізраїлю повідомили про нову хвилю іранських ракет, які прямують до Ізраїлю.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.

"Це ваш шанс заявити про себе": Нетаньяху звернувся до народу Ірану14.06.25, 00:42 • 2438 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
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