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Из-за атак рф ранен энергетик, пять областей частично без света

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Из-за обстрелов потребители в пяти областях остаются без электроэнергии, в Харьковской области ранен энергетик. Ограничений потребления не прогнозируют.

Из-за атак рф ранен энергетик, пять областей частично без света

Из-за вражеских атак пять областей Украины частично остаются без света, ранен энергетик, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как указано, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. 

"К сожалению, в Харьковской области вчера в результате вражеского обстрела получил ранение энергетик. Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в министерстве.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Просим, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 11:00 до 15:00", - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 26 августа, по состоянию на 09:30 оно было на 12,9% выше, чем в это же время в предыдущий день – во вторник. Причина изменений – облачная погода в значительной части регионов Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 25 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего дня – в понедельник, 24 августа.

Украина пережила августовскую жару без графиков отключения света - Шмыгаль08.08.26, 10:23 • 15771 просмотр

Юлия Шрамко

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