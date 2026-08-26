Через атаки рф поранено енергетика, п'ять областей частково без світла
Київ • УНН
Через обстріли без електрики залишаються споживачі у п’яти областях, на Харківщині поранено енергетика. Обмежень споживання не прогнозують.
Через ворожі атаки п'ять областей України частково без світла, поранено енергетика, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
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"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.
"На жаль, на Харківщині вчора внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав енергетик. Постраждалого доставили до лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога", - повідомили у міністерстві.
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Просимо, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00", - вказали у Міненерго.
За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 26 серпня, станом на 09:30, воно було на 12,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 25 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 24 серпня.
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