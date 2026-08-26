Через атаки рф поранено енергетика, п'ять областей частково без світла

$44.710.0552.160.09
ukenru
Ексклюзив
07:05 • 2254 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
05:39 • 15562 перегляди
Українські дрони FP-1 уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" і Wildberries у тамбовській області - Fire PointVideo
04:52 • 22406 перегляди
Ранковий удар по Чернігову: загинули жінка та 4-річна дівчинка, 14-річну дитину госпіталізували
04:28 • 19291 перегляди
Губернатор тамбовщини підтвердив атаку на Wildberries і назвав владу Києва "неонацистським режимом"Video
26 серпня, 00:38 • 16010 перегляди
Чому директор ЦРУ прилетів до москви на C-17, здатному перевозити 77 тонн
25 серпня, 21:58 • 12200 перегляди
У Греції за кілька годин спалахнули 39 нових лісових пожеж
25 серпня, 20:46 • 40332 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
25 серпня, 18:20 • 64804 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
25 серпня, 17:20 • 33125 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
25 серпня, 16:36 • 25041 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
69%
751мм
Популярнi новини
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 22910 перегляди
СОУ повторно уразили логістичний центр Wildberries у котовську – моніториPhotoVideo25 серпня, 23:25 • 17312 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 17711 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 12436 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 6996 перегляди
Публікації
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
07:05 • 2264 перегляди
Образ "жертви системи" для обвинуваченого в медичній недбалості: публічна стратегія лікаря OdrexPhoto06:30 • 3292 перегляди
Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 роціVideo06:00 • 7126 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома25 серпня, 18:20 • 64804 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 61730 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Ірина Терех
Блогери
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Франція
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон04:39 • 12493 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 17772 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 22976 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 64034 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 64277 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Опалення
The Washington Post
ATACMS

Через атаки рф поранено енергетика, п'ять областей частково без світла

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Через обстріли без електрики залишаються споживачі у п’яти областях, на Харківщині поранено енергетика. Обмежень споживання не прогнозують.

Через атаки рф поранено енергетика, п'ять областей частково без світла

Через ворожі атаки п'ять областей України частково без світла, поранено енергетика, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. 

"На жаль, на Харківщині вчора внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав енергетик. Постраждалого доставили до лікарні. Йому надається вся необхідна медична допомога", - повідомили у міністерстві.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Просимо, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 26 серпня, станом на 09:30, воно було на 12,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 25 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 24 серпня.

Україна пройшла серпневу спеку без графіків відключень світла - Шмигаль08.08.26, 10:23 • 15771 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Вибухи
Пожежі
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
Україна