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Идея создания демилитаризованной зоны "не очень жива" - Зеленский

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Зеленский заявил, что идея 15-километровой демилитаризованной зоны нежизнеспособна, так как это оставит Херсон, Харьков и Сумы под огнем. Официальных предложений Украина не получала.

Идея создания демилитаризованной зоны "не очень жива" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что предложенная специальным представителем Дональда Трампа Китом Келлогом идея 15-километровой буферной зоны является "не очень живой". Он подчеркнул, что в случае ее реализации Херсон, Харьков и Сумы и дальше будут находиться на линии огня. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Вопрос о демилитаризованной зоне… Я считаю, что эта идея не очень жива, потому что это зависит от формата мониторинга. Вопрос демилитаризованной зоны по 15 километров в обе стороны… А почему 15? С какой линии мы будем считать? С границы? Что такое фронт?

 - риторически спросил глава государства.

Зеленский также упомянул о ракетных обстрелах с территории Беларуси и высказал предположение, что в таком случае демилитаризованная зона на 15 километров должна быть и на территории Беларуси.

С территории Беларуси летели ракеты. Так вглубь Беларуси тоже 15 километров? Но артиллерия дальнобойная бьет на 40 километров, то почему не глубже? Сейчас другая война. Сегодня дроны. Они летят на 50-100 километров. Так что будем делать? Разводить по 100 километров?

- добавил он.

Президент добавил, что Украина уже имеет опыт демилитаризованной зоны с 2014 года, когда россияне продолжали окапываться и укреплять свои позиции, несмотря на условия перемирия.

Что мы будем делать с городом Херсоном? Если не будет наших войск в Херсоне, то у нас не будет Херсона. Мы знаем опыт после 2014 года. В момент когда было прекращение огня "русские" и сепаратисты постоянно рыли. Рыли и шли. И потом на момент полномасштабного вторжения линия отличалась от той, которая была на момент заморозки конфликта

- напомнил Зеленский.

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия10.05.25, 17:21 • 1068 просмотров

Глава государства добавил, что в случае реализации идеи демилитаризованной  зоны, такие города, как Херсон, Харьков и Сумы будут и дальше находиться под угрозой огня.

Если согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города, как Херсон, Харьков и Сумы – у всех будет якобы мир, а у них будет продолжаться война, потому что до них будет залетать артиллерия. Поэтому идея на сегодня не жива

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский также уточнил, что никаких официальных предложений по формированию демилитаризованной зоны Украина не получила.

Я слышал эти вопросы в медиа и не только в медиа. От многих разных людей, от многих разных разведок. Официально Украине никто ничего подобного не предлагал

- добавил президент.

Дополнение

Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Беларусь
Стив Уиткофф
Кит Келлогг
Дональд Трамп
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