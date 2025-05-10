Идея создания демилитаризованной зоны "не очень жива" - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что идея 15-километровой демилитаризованной зоны нежизнеспособна, так как это оставит Херсон, Харьков и Сумы под огнем. Официальных предложений Украина не получала.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что предложенная специальным представителем Дональда Трампа Китом Келлогом идея 15-километровой буферной зоны является "не очень живой". Он подчеркнул, что в случае ее реализации Херсон, Харьков и Сумы и дальше будут находиться на линии огня. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Вопрос о демилитаризованной зоне… Я считаю, что эта идея не очень жива, потому что это зависит от формата мониторинга. Вопрос демилитаризованной зоны по 15 километров в обе стороны… А почему 15? С какой линии мы будем считать? С границы? Что такое фронт?
Зеленский также упомянул о ракетных обстрелах с территории Беларуси и высказал предположение, что в таком случае демилитаризованная зона на 15 километров должна быть и на территории Беларуси.
С территории Беларуси летели ракеты. Так вглубь Беларуси тоже 15 километров? Но артиллерия дальнобойная бьет на 40 километров, то почему не глубже? Сейчас другая война. Сегодня дроны. Они летят на 50-100 километров. Так что будем делать? Разводить по 100 километров?
Президент добавил, что Украина уже имеет опыт демилитаризованной зоны с 2014 года, когда россияне продолжали окапываться и укреплять свои позиции, несмотря на условия перемирия.
Что мы будем делать с городом Херсоном? Если не будет наших войск в Херсоне, то у нас не будет Херсона. Мы знаем опыт после 2014 года. В момент когда было прекращение огня "русские" и сепаратисты постоянно рыли. Рыли и шли. И потом на момент полномасштабного вторжения линия отличалась от той, которая была на момент заморозки конфликта
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Глава государства добавил, что в случае реализации идеи демилитаризованной зоны, такие города, как Херсон, Харьков и Сумы будут и дальше находиться под угрозой огня.
Если согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, то такие города, как Херсон, Харьков и Сумы – у всех будет якобы мир, а у них будет продолжаться война, потому что до них будет залетать артиллерия. Поэтому идея на сегодня не жива
Зеленский также уточнил, что никаких официальных предложений по формированию демилитаризованной зоны Украина не получила.
Я слышал эти вопросы в медиа и не только в медиа. От многих разных людей, от многих разных разведок. Официально Украине никто ничего подобного не предлагал
Дополнение
Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину.