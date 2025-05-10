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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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Ідея створення демілітаризованої зони є "не дуже живою" - Зеленський

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Зеленський заявив, що ідея 15-кілометрової демілітаризованої зони нежиттєздатна, адже це залишить Херсон, Харків і Суми під вогнем. Офіційних пропозицій Україна не отримувала.

Ідея створення демілітаризованої зони є "не дуже живою" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що запропонована спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлогом ідея 15-кілометрової буферної зони є "не дуже живою". Він наголосив, що у разі її реалізації Херсон, Харків і Суми і надалі перебуватимуть на лінії вогню. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Питання про демілітаризовану зону… Я вважаю, що ця ідея не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторинга. Питання демілітаризованої зони по 15 кілометрів в обидва боки… А чому 15? З якої лінії ми будемо рахувати? З кордону? Що таке фронт?

 - риторично спитав глава держави.

Зеленський також згадав про ракетні обстріли з території білорусі і висловив припущення, що в такому разі демілітаризована зона на 15 кілометрів має бути і на території білорусі.

З території білорусі летіли ракети. То вглиб білорусі теж 15 кілометрів? Але артилерія далекобійна б’є на 40 кілометрів, то чому не глибше? Зараз інша війна. Сьогодні дрони. Вони летять на 50-100 кілометрів. То що будемо робити? Розводити по 100 кілометрів?

- додав він.

Президент додав, що Україна вже має досвід демілітаризованої зони з 2014 року, коли росіяни продовжували окопуватися і укріпляти свої позиції попри умови перемир’я.

Що ми будемо робити з містом Херсоном? Якщо не буде наших військ в Херсоні, то в нас не буде Херсона. Ми знаємо досвід після 2014 року. В момент коли було припинення вогню "рускіє" і сепаратисти постійно рили. Рили і йшли. І потім на момент повномасштабного вторгнення лінія відрізнялася від тої, яка була на момент заморозки конфлікту

- нагадав Зеленський.

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я10.05.25, 17:21 • 1210 переглядiв

Глава держави додав, що у разі реалізації ідеї демілітаризованої  зони, такі міста, як Херсон, Харків та Суми будуть і далі перебувати під загрозою вогню.

Якщо погодитися на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то такі міста, як Херсон, Харків і Суми – в усіх буде начебто мир, а в них буде продовжуватися війна, бо до них буде залітати артилерія. Тож ідея на сьогодні не жива

- підкреслив Зеленський.

Зеленський також уточнив, що ніяких офіційних пропозицій щодо формування демілітаризованої зони Україна не отримала.

Я чув ці питання в медіа і не тільки в медіа. Від багатьох різних людей, від багатьох різних розвідок. Офіційно Україні ніхто нічого подібного не пропонував

- додав президент.

Доповнення

Представники США, України та Європи сформували список умов для російського диктатора володимира путіна з 22 пропозиціями, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник Президента США Стівен Віткофф має передати його путіну.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Білорусь
Стів Віткофф
Кіт Келлогг
Дональд Трамп
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