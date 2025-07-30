ГУР получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей: детали
Киев • УНН
ГУР МО Украины получило доступ к серверам «правительства Крыма», обнаружив тысячи документов о насильственном перемещении украинских детей. Информация передана правоохранительным органам для возвращения детей и наказания виновных.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что получило очередные доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий, пишет УНН.
Киберспециалисты ГУР МО Украины получили очередные доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины
Как указано, в рамках масштабной кибероперации разведчики получили доступ к серверам так называемого "правительства Крыма".
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На этих ресурсах, как сообщается, "хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины".
"В частности, специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан рф, адресов новых мест жительства и расселения похищенных украинских детей", - рассказали в разведке.
Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений рф - похищении украинских детей - уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению
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