ГУР получило новые доказательства похищения россиянами украинских детей: детали

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что получило очередные доказательства похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий, пишет УНН.

Как указано, в рамках масштабной кибероперации разведчики получили доступ к серверам так называемого "правительства Крыма".

Киберспециалисты ГУР ударили по оккупационным властям Крыма и уничтожили данные на "правительственных" серверах - источник

На этих ресурсах, как сообщается, "хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины".

"В частности, специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан рф, адресов новых мест жительства и расселения похищенных украинских детей", - рассказали в разведке.

Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений рф - похищении украинских детей - уже переданы в правоохранительные органы. Они будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Полученная информация позволит найти и вернуть на родную землю похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению