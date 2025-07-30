ГУР здобуло нові докази викрадення росіянами українських дітей: деталі

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що здобуло чергові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій, пише УНН.

Як вказано, у межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму".

Кіберфахівці ГУР вдарили по окупаційній владі Криму і знищили дані на "урядових" серверах - джерело

На цих ресурсах, як повідомляється, "зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України".

"Зокрема, фахівці ГУР отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян рф, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей", - розповіли у розвідці.

Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів рф - викрадення українських дітей - уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень. Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину