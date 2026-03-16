Графики отключений света в понедельник будут действовать по всей Украине, но только вечером
Киев • УНН
Укрэнерго вводит ограничения потребления из-за последствий российских атак на энергосистему. Графики будут действовать для промышленных потребителей.
В понедельник, 16 марта, графики почасовых отключений в Украине будут действовать с 17:00 до 22:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
В другое время электропотребление ограничивать не планируется.
Завтра, 14 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
- резюмировали в Укрэнерго.
Напомним
Импорт электроэнергии на сегодня составляет около 12% от суточного потребления в Украине, а дефицит в пиковые часы достигает около 1 ГВт, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.
