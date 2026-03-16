Графіки відключень світла у понеділок діятимуть по всій Україні, але лише ввечері
Київ • УНН
Укренерго запроваджує обмеження споживання через наслідки російських атак на енергосистему. Графіки діятимуть для промислових споживачів.
У понеділок, 16 березня, графіки погодинних відключень в Україні будуть діяти з 17:00 до 22:00. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укренерго.
В інший час електроспоживання обмежувати не планується.
Завтра, 14 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
- резюмували в Укренерго.
Імпорт електроенергії на сьогодні становить близько 12% від добового споживання в Україні, а дефіцит у пікові години сягає близько 1 ГВт, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень07.03.26, 17:20 • 12009 переглядiв