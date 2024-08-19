Графики отключений света сегодня будут действовать с 17:00 до 21:00, запланирован экспорт электричества из 5 стран

Из-за роста потребления электроэнергии вследствие жаркой погоды сегодня, 19 августа, будут действовать графики отключений с 17:00 до 21:00. Прогнозируется импорт электричества из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. В результате боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 498 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.

Генерация и потребление

Из-за повышения температуры воздуха по всей Украине прогнозируется рост потребления электроэнергии, что вызывает дефицит в энергосистеме. Сегодня плановые графики отключения электроэнергии предполагается применять в часы вечернего пикового потребления - с 17:00 до 21:00. Ограничения будут действовать в объеме одной очереди - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Также в ведомстве призвали рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Импорт и экспорт

По данным Минэнерго, в течение суток предполагается импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19 928 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1234 МВт.

Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 498 населенных пунктов.

Из-за последствий непогоды: есть обесточивание в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Винницкой, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Без каналізації, води та опалення: у ЄС розповіли, що очікує Україну взимку через постійні відключення світла