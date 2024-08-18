Без канализации, воды и отопления: в ЕС рассказали, что ожидает Украину зимой из-за постоянных отключений света

Из-за российских атак на энергетическую систему Украины, следующая зима может стать для украинцев самым большим испытанием на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Об этом в колонке для Financial Times заявила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНН.

Детали

Симсон напомнила, что Украина из-за российских обстрелов потеряла 9 ГВт производства электроэнергии. Это половина от той мощности, в которой нуждается Украина зимой.

Для понимания такая цифра эквивалентна пиковому потреблению электроэнергии в Португалии, стране с населением более 10 миллионов человек.

Европейский чиновник отметила, что уже летом в некоторых городах украинцы имеют доступ к электроэнергии в течение нескольких часов в день, что значительно нарушает их повседневную жизнь.

Впрочем, она подчеркнула, что теплая погода скрывает худшие варианты развития событий. По словам Кадри Симсон, зимой электричества означает отсутствие доступа к основным услугам: водяные насосы и канализационные сети не будут работать, отопление будет отключено.

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В морозные зимние температуры некоторые места в Украине могут просто стать непригодными для жизни. Больше всего пострадают пожилые люди, дети и незащищенные слои населения - предупредила европейский комиссар по вопросам энергетики.

Она также заявила, что кое-где могут начаться аварии на линиях электросетей, ведь потребление критически возрастет из-за большого количества беженцев и переселенцев.

Риск гуманитарной катастрофы высокий - подчеркнула Кадри Симсон

Напомним

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой достаточно реально, что у потребителей будет свет 5-6 часов в сутки. Впрочем, он признал, что сценарий может улучшиться, если в Украине смогут восстановить больше генерации.