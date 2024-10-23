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Главы МИД Украины и Омана обсудили Формулу мира и вопросы укрепления торговых связей на базе совместной комиссии

Главы МИД Украины и Омана обсудили Формулу мира и вопросы укрепления торговых связей на базе совместной комиссии

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 16:18  •  1499 просмотра

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Министры иностранных дел Украины и Омана обсудили Формулу мира и свободу мореплавания. Стороны договорились о создании межправительственной комиссии для укрепления торговых связей и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.

Андрей Сибига обсудил Формулу мира и свободу мореплавания с главой МИД Омана Бадром бин Хамадом Аль-Бусаиди.

Пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Министры иностранных дел Украины и Омана во время встречи обсудили Формулу мира, как единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.

Андрей Сибига проинформировал министра иностранных дел Омана Аль-Бусаиди о ситуации на поле боя, российских обстрелов украинских городов и общин, ударов по портовой инфраструктуре и гражданских судах, в частности повреждения за предыдущий месяц судов с грузами продовольствия.

Министр призвал Оман поддержать позицию Украины о необходимости гарантировать свободу мореплавания в Черном море и пригласил оманскую сторону принять участие в третьем Продовольственном саммите в Киеве в этом году. 

Также главы украинской и оманской дипломатий выразили взаимную готовность к развитию договорно-правовой базы. Министры также подтвердили готовность к созданию межправительственной совместной комиссии для укрепления торговых связей.

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Стороны отдельно обсудили расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Андрей Сибига предложил присоединить Национальный музей Омана к инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской по запуску украиноязычных аудиогидов в наиболее выдающихся местах мира.

Напомним,

УНН сообщал, что Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно.

Сибига провел встречу с главным советником Эрдогана: обсудили вопросы партнерства и помощи Турции в Черном море22 октября 2024, 09:21 • 12764 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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