Главы МИД Украины и Омана обсудили Формулу мира и вопросы укрепления торговых связей на базе совместной комиссии
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины и Омана обсудили Формулу мира и свободу мореплавания. Стороны договорились о создании межправительственной комиссии для укрепления торговых связей и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.
Андрей Сибига обсудил Формулу мира и свободу мореплавания с главой МИД Омана Бадром бин Хамадом Аль-Бусаиди.
Пишет УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Министры иностранных дел Украины и Омана во время встречи обсудили Формулу мира, как единственный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.
Андрей Сибига проинформировал министра иностранных дел Омана Аль-Бусаиди о ситуации на поле боя, российских обстрелов украинских городов и общин, ударов по портовой инфраструктуре и гражданских судах, в частности повреждения за предыдущий месяц судов с грузами продовольствия.
Министр призвал Оман поддержать позицию Украины о необходимости гарантировать свободу мореплавания в Черном море и пригласил оманскую сторону принять участие в третьем Продовольственном саммите в Киеве в этом году.
Также главы украинской и оманской дипломатий выразили взаимную готовность к развитию договорно-правовой базы. Министры также подтвердили готовность к созданию межправительственной совместной комиссии для укрепления торговых связей.
Стороны отдельно обсудили расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Андрей Сибига предложил присоединить Национальный музей Омана к инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской по запуску украиноязычных аудиогидов в наиболее выдающихся местах мира.
Напомним,
УНН сообщал, что Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно.
Сибига провел встречу с главным советником Эрдогана: обсудили вопросы партнерства и помощи Турции в Черном море22 октября 2024, 09:21 • 12764 просмотра